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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

02.10.2019 17:12
GÜNCEL HABERLER

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2019
Bildirim İçeriği

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Tabloda detaylar yer almaktadır. 
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Latin America Fund 106.214.374,63 USD 3.732,11 63,98 USD 238.780,4 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789656


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