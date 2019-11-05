***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
05.11.2019 10:06
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2019
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Tabloda detaylar yer almaktadır.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton China Fund 320.459.238,95 USD 10.833 29,02 USD 314.373,66 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796516
BIST
10:46102.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.300,57
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.526
En Düşük
101.812
10:465,7502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:466,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:46274,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,80
|Açılış
|: 274,66
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.086.164
|% 20,00
|
|TGSAS
|3,52
|8.018.580
|% 11,04
|
|ASLAN
|31,58
|8.258.856
|% 8,15
|
|BUCIM
|5,32
|8.519.991
|% 7,91
|
|IZMDC
|3,68
|5.226.405
|% 6,05
|
|ODAS
|1,57
|65.504.990
|% -10,29
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,82
|17.227.636
|% -6,56
|
|ERBOS
|22,30
|7.623.420
|% -6,30
|
|DESA
|2,84
|1.683.276
|% -4,70
|
|THYAO
|12,13
|427.047.680
|% 1,59
|
|PETKM
|3,63
|136.204.534
|% 2,25
|
|GARAN
|9,66
|127.358.552
|% 1,79
|
|KRDMD
|2,29
|67.822.874
|% 0,88
|
|ODAS
|1,57
|65.504.990
|% -10,29
|
|ODAS
|1,57
|65.504.990
|% -10,29
|
|PETKM
|3,63
|136.204.534
|% 2,25
|
|THYAO
|12,13
|427.047.680
|% 1,59
|
|KRDMD
|2,29
|67.822.874
|% 0,88
|
|BJKAS
|2,15
|36.515.635
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3632
|7,4002
|% -0,08
|
|Frank
|5,7653
|5,8000
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5278
|1,5354
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-4,82
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,13
|62,13
|0,39
|
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