***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
05.11.2019 10:05
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2019
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Tabloda detaylar yer almaktadır.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Latin America Fund 106.214.374,63 USD 3.732,11 67,26 USD
10:4199.988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -99,77
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.395
En Düşük
99.848
10:415,7252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0139
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7427
En Düşük
5,7179
10:416,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3938
En Düşük
6,3662
10:41277,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,01
|Açılış
|: 277,35
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|35,30
|959.730
|% 12,28
|
|GLBMD
|1,38
|1.216.151
|% 11,29
|
|HATEK
|5,55
|12.250.762
|% 10,12
|
|GEDZA
|6,02
|2.199.912
|% 8,66
|
|SANKO
|4,52
|7.061.502
|% 8,65
|
|TKURU
|8,63
|52.013
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,90
|5.953
|% -9,86
|
|SEKUR
|3,35
|141.572
|% -7,20
|
|KLNMA
|51,70
|13.623.559
|% -5,14
|
|IZTAR
|5,45
|10.388
|% -4,55
|
|THYAO
|11,79
|146.345.616
|% -0,34
|
|PETKM
|3,52
|68.971.490
|% 0,28
|
|FENER
|17,27
|55.299.507
|% 1,59
|
|HALKB
|5,36
|46.957.694
|% 2,10
|
|SASA
|6,18
|27.813.035
|% -2,22
|
|PETKM
|3,52
|68.971.490
|% 0,28
|
|THYAO
|11,79
|146.345.616
|% -0,34
|
|HALKB
|5,36
|46.957.694
|% 2,10
|
|ALBRK
|1,21
|9.606.196
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,13
|8.389.289
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3637
|7,4007
|% -0,08
|
|Frank
|5,7692
|5,8040
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5227
|1,5303
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|-2,09
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-0,05
|