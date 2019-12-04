***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
04.12.2019 17:31
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2019
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Tabloda detaylar yer almaktadır.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Emerging Markets Fund 267.398.200,61 USD 2.886,78 42,06 USD 121.417,97 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801811
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0101
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7551
En Düşük
5,7336
18:056,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 272,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,48
|264.268.461
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.524.636
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.853.437
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.171.822
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.562
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.910.616
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.082.851
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|418.551.267
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|373.995.648
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|TSKB
|1,09
|110.822.854
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,47
|146.591.191
|% 4,26
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5181
|7,5558
|% 1,00
|
|Frank
|5,7986
|5,8336
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-3,91
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|2,09
|