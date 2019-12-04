***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
04.12.2019 17:32
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2019
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Tabloda detaylar yer almaktadır.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Franklin Mutual Beacon Fund 191.717.416,24 USD 651,89 87,37 USD 56.955,63 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801812
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7568
En Düşük
5,7336
18:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|EGCEY
|0,37
|179.166
|% -5,13
|
|MERIT
|16,98
|52.471
|% -4,28
|
|ETILR
|2,65
|220.462
|% -3,64
|
|HUBVC
|13,10
|4.249.321
|% -2,89
|
|KRSAN
|7,15
|44.170
|% -2,72
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|PGSUS
|73,85
|117.795.543
|% -0,40
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|IHLGM
|0,87
|36.415.108
|% 1,16
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|HDFGS
|2,05
|28.533.823
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5121
|7,5498
|% 0,92
|
|Frank
|5,7967
|5,8317
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5291
|1,5367
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,33
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,95
|