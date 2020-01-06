***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.01.2020 19:34
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Aralık ayı bilgileri verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Emerging Markets Fund 267.398.200,61 USD 2.886,78 45,41 USD 131.088,68 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808055
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,26
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8310
|7,8703
|% 0,56
|
|Frank
|6,1387
|6,1757
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5856
|1,5936
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|19,27
|
|Altın Gr.
|301
|301
|3,04
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,20
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|0,21
|
Seans Raporu
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