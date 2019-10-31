***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 31.10.2019Genel Kurul Tarihi 28.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.3 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.4 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturEk AçıklamalarBankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Kasım 2019 Perşembe günü, saat 10.00'da "Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795877BIST