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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.11.2019 18:10
GÜNCEL HABERLER

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 31.10.2019
Genel Kurul Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
4 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Denizbank Extraordinary GA Information Note 28.11.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Denizbank Extraordinary GA Power of Attorney 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Denizbank Olaganüstü GK Bilgilendirme Notu (28.11.2019).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Denizbank Olaganustu GK 28112019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Denizbank Olağanüstü GK Gündem İlan 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince açıklanması gereken bilgi ve belgeler MKK'nın ilgili sayfaları ile Bankamızın www.denizbank.com internet sitesinden de bugünden itibaren erişilebilir olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796693


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Sterlin 7,3845 7,4216 % 0,21  
Frank 5,7711 5,8059 % -0,24  
Riyal 1,5299 1,5376 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 -25,58  
Altın Gr. 274 274 -4,01  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,60 17,62 -0,42  
Gümüş Gr. 3,25 3,25 -0,08  
B. Petrol 62,88 62,88 0,74  
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