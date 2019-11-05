***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 31.10.2019Genel Kurul Tarihi 28.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.3 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.4 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Denizbank Extraordinary GA Information Note 28.11.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Denizbank Extraordinary GA Power of Attorney 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Denizbank Olaganüstü GK Bilgilendirme Notu (28.11.2019).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Denizbank Olaganustu GK 28112019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Denizbank Olağanüstü GK Gündem İlan 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarBankamızın 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince açıklanması gereken bilgi ve belgeler MKK'nın ilgili sayfaları ile Bankamızın www.denizbank.com internet sitesinden de bugünden itibaren erişilebilir olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796693BIST