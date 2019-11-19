***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.11.2019Genel Kurul Tarihi 12.12.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Bankanın Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak payları dışındaki diğer pay sahiplerine ait toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında 1.426.214,154 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasının onaylanması.4 - Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.5 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Denizbank Olaganustu GK Bilgilendirme Notu 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Denizbank Extraordinary GA Information Note 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Denizbank Olaganustu GK 12122019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Denizbank Extraordinary GA 12122019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Denizbank Olaganustu GK Gundem Ilan 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarBankamızın 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince açıklanması gereken bilgi ve belgeler MKK'nın ilgili sayfaları ile Bankamızın www.denizbank.com internet sitesinden de bugünden itibaren erişilebilir olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799681BIST