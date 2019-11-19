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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.11.2019 17:42
GÜNCEL HABERLER



***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.11.2019
Genel Kurul Tarihi 12.12.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Bankanın Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak payları dışındaki diğer pay sahiplerine ait toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında 1.426.214,154 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasının onaylanması.
4 - Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
5 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Denizbank Olaganustu GK Bilgilendirme Notu 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Denizbank Extraordinary GA Information Note 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Denizbank Olaganustu GK 12122019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Denizbank Extraordinary GA 12122019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Denizbank Olaganustu GK Gundem Ilan 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince açıklanması gereken bilgi ve belgeler MKK'nın ilgili sayfaları ile Bankamızın www.denizbank.com internet sitesinden de bugünden itibaren erişilebilir olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799681


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