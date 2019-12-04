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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.12.2019 11:46
GÜNCEL HABERLER



***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul Kararlarının tescili hakkında bilgi girilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 31.10.2019
Genel Kurul Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
4 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Denizbank Extraordinary GA Information Note 28.11.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Denizbank Extraordinary GA Power of Attorney 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Denizbank Olaganüstü GK Bilgilendirme Notu (28.11.2019).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Denizbank Olaganustu GK 28112019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Denizbank Olağanüstü GK Gündem İlan 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 28.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında
1. Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar en fazla aylık net 250.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi,
2. Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞe Keith NELSON ve Jonathan Edward MORRIS'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesi,
3. Ödenecek olan ücretlerin net veya brüt olmasının tespiti,
hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların
oybirliği ile karar verilmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 28.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 28.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801718


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