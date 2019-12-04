***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul Kararlarının tescili hakkında bilgi girilmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 31.10.2019Genel Kurul Tarihi 28.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.3 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.4 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Denizbank Extraordinary GA Information Note 28.11.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Denizbank Extraordinary GA Power of Attorney 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Denizbank Olaganüstü GK Bilgilendirme Notu (28.11.2019).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Denizbank Olaganustu GK 28112019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Denizbank Olağanüstü GK Gündem İlan 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 28.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında1. Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar en fazla aylık net 250.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi,2. Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞe Keith NELSON ve Jonathan Edward MORRIS'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesi,3. Ödenecek olan ücretlerin net veya brüt olmasının tespiti,hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanlarınoybirliği ile karar verilmiştir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 28.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 28.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801718BIST