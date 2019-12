***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.11.2019Genel Kurul Tarihi 12.12.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Bankanın Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak payları dışındaki diğer pay sahiplerine ait toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında 1.426.214,154 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasının onaylanması.4 - Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.5 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Denizbank Olaganustu GK Bilgilendirme Notu 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Denizbank Extraordinary GA Information Note 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Denizbank Olaganustu GK 12122019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Denizbank Extraordinary GA 12122019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Denizbank Olaganustu GK Gundem Ilan 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları taklıktan çıkarma hakkı kapsamında, hakim ortak dışında kalan diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi işlemi nedeniyle 1.426.214,154.-TL nominal bedelli 1.426.214,154 adet payın iptal edilmesine,İşbu pay iptalini karşılamak maksadıyla eş zamanlı olarak banka hakim ortağı Emirates NBD Bank PJSC tarafından karşılanan 1.426.214,154.-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasına,Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak yapılan sermaye artırımı sonucunda, Banka sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL'sına çıkartılmasına1 RED oyuna karşılık 3.314.801.130,77 KABUL oyu ile OYÇOKLUĞU ile2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artırımı sonucunda Banka esas sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine,DENİZBANK A.Ş.ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISIESKİ METİNYENİ METİNBANKANIN SERMAYESİMadde 6 - Bankanın sermayesi ("Sermaye") 3.316.100.000.-TL'dir.Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.Önceki sermayeyi teşkil eden 1.816.100.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.Bu defa arttırılan 1.500.000.000.-TL'nin38.564,42.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 113.096.545,85.-TL'lık kısmı İştirak ve Bağlı Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından, 636.864.889,73.-TL'lık kısmı genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerden, 750.000.000.-TL'lık kısmı ise nakden karşılanmıştır.BANKANIN SERMAYESİMadde 6 – Bankanın sermayesi ("Sermaye") 3.316.100.000.-TL'dir ve tamamı ödenmiştir.Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" hükümleri çerçevesinde Banka'nın hakim ortağının ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında hakim ortak dışında kalan diğer pay sahiplerinin toplam 1.426.214,154.-TL nominal bedelli paylarının iptali ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi nedeniyle toplam 1.426.214,154.-TL nominal tutardaki 1.426.214,154 adet pay iptal edilmiştir.İptal edilen söz konusu paylar karşılığında, Emirates NBD Bank PJSC'ye tahsis edilmek üzere, 1.426.214,154.-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmıştır.Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımı neticesinde Banka sermayesi tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılmıştır.127.338,924 RED oyuna karşılık 3.314.673.792,846 KABUL oyu ile OYÇOKLUĞU ilekarar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Denizbank A.Ş. İmzalı Toplantı Tutanağı 12122019 .pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 12122019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803164BIST