***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.12.2019 17:34
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.11.2019
Genel Kurul Tarihi 12.12.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Bankanın Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak payları dışındaki diğer pay sahiplerine ait toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında 1.426.214,154 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasının onaylanması.
4 - Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
5 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Denizbank Olaganustu GK Bilgilendirme Notu 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Denizbank Extraordinary GA Information Note 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Denizbank Olaganustu GK 12122019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Denizbank Extraordinary GA 12122019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Denizbank Olaganustu GK Gundem Ilan 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 12.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında, hakim ortak dışında kalan diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi işlemi nedeniyle 1.426.214,154.-TL nominal bedelli 1.426.214,154 adet payın iptal edilmesine,
İşbu pay iptalini karşılamak maksadıyla eş zamanlı olarak banka hakim ortağı Emirates NBD Bank PJSC tarafından karşılanan 1.426.214,154.-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasına,
Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak yapılan sermaye artırımı sonucunda, Banka sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL'sına çıkartılmasına
1 RED oyuna karşılık 3.314.801.130,77 KABUL oyu ile OYÇOKLUĞU ile
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artırımı sonucunda Banka esas sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine,
DENİZBANK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI
ESKİ METİN
YENİ METİN
BANKANIN SERMAYESİ
Madde 6 - Bankanın sermayesi ("Sermaye") 3.316.100.000.-TL'dir.
Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 1.816.100.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 1.500.000.000.-TL'nin
38.564,42.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 113.096.545,85.-TL'lık kısmı İştirak ve Bağlı Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından, 636.864.889,73.-TL'lık kısmı genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerden, 750.000.000.-TL'lık kısmı ise nakden karşılanmıştır.
BANKANIN SERMAYESİ
Madde 6 – Bankanın sermayesi ("Sermaye") 3.316.100.000.-TL'dir ve tamamı ödenmiştir.
Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" hükümleri çerçevesinde Banka'nın hakim ortağının ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında hakim ortak dışında kalan diğer pay sahiplerinin toplam 1.426.214,154.-TL nominal bedelli paylarının iptali ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi nedeniyle toplam 1.426.214,154.-TL nominal tutardaki 1.426.214,154 adet pay iptal edilmiştir.
İptal edilen söz konusu paylar karşılığında, Emirates NBD Bank PJSC'ye tahsis edilmek üzere, 1.426.214,154.-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmıştır.
Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımı neticesinde Banka sermayesi tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılmıştır.
127.338,924 RED oyuna karşılık 3.314.673.792,846 KABUL oyu ile OYÇOKLUĞU ile
karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.12.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Denizbank A.Ş. İmzalı Toplantı Tutanağı 12122019 .pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 12122019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Bankamızın 12.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları 13.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803435
BIST