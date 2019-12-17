***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.12.2019 11:54
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FT Fonlarına ait İzahname Değişiklik Metni ve Değişiklik Duyurusu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803851
BIST
13:46111.771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 645,32
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.198
13:465,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8677
En Düşük
5,8441
13:466,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5446
En Düşük
6,5146
13:46278,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,23
|Açılış
|: 278,88
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|FLAP
|4,87
|131.253.511
|% 13,79
|
|UNYEC
|5,50
|23.578.764
|% 13,17
|
|BURVA
|6,85
|4.414.007
|% 10,48
|
|HALKS
|1,82
|52.653
|% 9,64
|
|ATAGY
|4,57
|6.873.906
|% -13,77
|
|TSPOR
|2,50
|120.390.014
|% -9,75
|
|NIBAS
|6,15
|157.483
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|448.902
|% -7,27
|
|BMELK
|1,40
|150.978
|% -6,67
|
|THYAO
|14,06
|739.913.611
|% 0,36
|
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|TUPRS
|124,00
|280.393.377
|% 1,97
|
|ISFIN
|3,37
|235.122.161
|% 2,12
|
|SISE
|5,16
|224.390.842
|% 1,38
|
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|ALBRK
|1,35
|99.920.645
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,37
|235.122.161
|% 2,12
|
|IHLAS
|0,73
|40.274.284
|% -3,95
|
|THYAO
|14,06
|739.913.611
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7106
|7,7492
|% -0,91
|
|Frank
|5,9442
|5,9800
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5585
|1,5663
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,42
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.844
|1.872
|4,00
|
|Tam
|1.837
|1.883
|4,01
|
|Yarım
|888
|911
|1,94
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|0,07
|