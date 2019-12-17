***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.12.2019 11:54
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FT Fonlarına ait İzahname Değişiklik Metni ve Değişiklik Duyurusu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803852
BIST
13:47111.762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 636,03
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.198
13:475,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0150
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8677
En Düşük
5,8441
13:476,5420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5446
En Düşük
6,5146
13:47278,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,20
|Açılış
|: 278,85
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,77
|364.861.491
|% 13,99
|
|FLAP
|4,85
|131.552.367
|% 13,32
|
|UNYEC
|5,49
|23.611.561
|% 12,96
|
|INTEM
|9,69
|8.419.180
|% 10,62
|
|BURVA
|6,85
|4.419.048
|% 10,48
|
|ATAGY
|4,58
|6.917.798
|% -13,58
|
|TSPOR
|2,48
|126.459.167
|% -10,47
|
|NIBAS
|6,15
|157.483
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|448.902
|% -7,27
|
|BMELK
|1,40
|150.978
|% -6,67
|
|THYAO
|14,07
|745.809.636
|% 0,43
|
|GUSGR
|2,77
|364.861.491
|% 13,99
|
|TUPRS
|123,90
|281.024.444
|% 1,89
|
|ISFIN
|3,38
|236.120.269
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|224.620.769
|% 1,38
|
|GUSGR
|2,77
|364.861.491
|% 13,99
|
|ALBRK
|1,36
|100.294.673
|% 0,74
|
|ISFIN
|3,38
|236.120.269
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,73
|40.365.394
|% -3,95
|
|THYAO
|14,07
|745.809.636
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7147
|7,7534
|% -0,86
|
|Frank
|5,9452
|5,9810
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5584
|1,5663
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.844
|1.872
|4,00
|
|Tam
|1.836
|1.882
|3,61
|
|Yarım
|887
|910
|1,74
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|