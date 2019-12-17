***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname
17.12.2019 11:54
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FT Fonlarına ait Güncel Yerel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803846
BIST
13:46111.771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 645,32
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.198
13:465,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8677
En Düşük
5,8441
13:466,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5446
En Düşük
6,5146
13:46278,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,23
|Açılış
|: 278,88
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,87
|131.377.935
|% 13,79
|
|GUSGR
|2,76
|363.714.374
|% 13,58
|
|UNYEC
|5,50
|23.585.040
|% 13,17
|
|BURVA
|6,85
|4.419.048
|% 10,48
|
|HALKS
|1,82
|52.653
|% 9,64
|
|ATAGY
|4,57
|6.908.845
|% -13,77
|
|TSPOR
|2,48
|124.543.020
|% -10,47
|
|NIBAS
|6,15
|157.483
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|448.902
|% -7,27
|
|BMELK
|1,40
|150.978
|% -6,67
|
|THYAO
|14,07
|743.381.139
|% 0,43
|
|GUSGR
|2,76
|363.714.374
|% 13,58
|
|TUPRS
|123,90
|280.786.013
|% 1,89
|
|ISFIN
|3,36
|235.144.933
|% 1,82
|
|SISE
|5,15
|224.505.475
|% 1,18
|
|GUSGR
|2,76
|363.714.374
|% 13,58
|
|ALBRK
|1,36
|100.289.957
|% 0,74
|
|ISFIN
|3,36
|235.144.933
|% 1,82
|
|IHLAS
|0,73
|40.302.763
|% -3,95
|
|THYAO
|14,07
|743.381.139
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7125
|7,7512
|% -0,88
|
|Frank
|5,9445
|5,9803
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5586
|1,5664
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.480
|3,00
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.844
|1.872
|4,00
|
|Tam
|1.836
|1.882
|3,61
|
|Yarım
|887
|910
|1,74
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,87
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,10
|