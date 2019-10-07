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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

07.10.2019 18:09
GÜNCEL HABERLER
gerekmektedir. Aracı Kurum tarafından başvurunun ulaştığına ilişkin olarak 0212 348 59 95 nolu telefondan teyit alınacaktır. Saat 17:00'den sonra alınan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır. Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.
Satma hakkının ilgili pay sahibinin başvuru tarihi itibarıyla sahip olduğu Denizbank paylarının tamamı için kullanılması ve ayrıca bu paylar üzerinde haciz, rehin, tedbir ve sair herhangi bir kısıtlama bulunmaması gerekmektedir.
Söz konusu süreç kapsamında 07.10.2019 tarihi itibarıyla alınan satma hakkı başvuruları Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri tablosunda bilgilerinize sunulmaktadır.
Satma Hakkı Talep Formu'na www.denizbank.com internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Denizbank Satma Hakki Talep Formu.pdf
EK: 2 Denizbank Degerleme Raporu Ozet.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791034


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