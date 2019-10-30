***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Satma Hakkı Talebinde Bulunan Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi-30.10.2019Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 28.10.2019 tarihli toplam satma hakkı kullanım bedeli düzeltilmiştir.Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSCToplam Oy Oranı (%) 99.853Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştirİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İlgili Hesap No 441380Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 21,2Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 7 0,00668 4.696.414,8DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 2.267.234DENIZ, TREDZBK00015 28.10.2019 1 0,00662 4.651.598DENIZ, TREDZBK00015 30.10.2019 1 0 9,6Ek Açıklamalarİlgi: 28 Ekim 2019, 25 Ekim 2019, 24 Ekim 2019, 22 Ekim 2019, 17 Ekim 2019, 16 Ekim 2019, 15 Ekim 2019, 14 Ekim 2019, 11 Ekim 2019, 10 Ekim 2019, 9 Ekim 2019, 8 Ekim 2019, 7 Ekim 2019, 4 Ekim 2019, 3 Ekim 2019, 6 Eylül 2019 tarihli açıklamalarımızSatma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin AçıklamaSatma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin işbu açıklama ekinde ve ayrıca www.denizbank.com adresinde yer alan Satma Hakkı Talep Formu'nu eksiksiz doldurup imzalayarak aracı kurumları vasıtasıyla en geç 31 Ekim 2019 saat 17:00 'ye kadar yatirimciiliskileri@denizbank.com adresine göndermeleri ve paylarını ilgili formda yer alan menkul kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir. Aracı Kurum tarafından başvurunun ulaştığına ilişkin olarak 0212 348 59 95 nolu telefondan teyit alınacaktır. Saat 17:00'den sonra alınan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır. Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma hakkının ilgili pay sahibinin başvuru tarihi itibarıyla sahip olduğu Denizbank paylarının tamamı için kullanılması ve ayrıca bu paylar üzerinde haciz, rehin, tedbir ve sair herhangi bir kısıtlama bulunmaması gerekmektedir.Söz konusu süreç kapsamında 30.10.2019 tarihi itibarıyla alınan satma hakkı başvuruları Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri tablosunda bilgilerinize sunulmaktadır.Satma Hakkı Talep Formu'na www.denizbank.com internet adresinden ulaşılabilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Denizbank Satma Hakki Talep Formu.pdfEK: 2 Denizbank Degerleme Raporu Ozet.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795422BIST