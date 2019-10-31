***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim
31.10.2019 17:41
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Satma Hakkı Kullanım Sürecinin Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSC
Toplam Oy Oranı (%) 99.853
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştir
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İlgili Hesap No 441380
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.
Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 21,2
Para Birimi TRY
Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6
DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4
DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2
DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6
DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 8 4.696.414,8
DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800
DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600
DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8
DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000
DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4
DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14
DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81
DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 Pay Oranı (%) 99,96
Ek Açıklamalar
Satma Hakkı Kullanım süreci 31.10.2019 tarihi itibarıyla sona ermiştir.
Süreç boyunca 11 adet pay sahibinin farklı günlerde mükerrer talepleri olduğundan günlük bildirimlerde açıklanan talepte bulunan kişi sayısı toplamı 93 olmakla birlikte, süreç boyunca talepte bulunan toplam kişi sayısı 78'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795892
BIST