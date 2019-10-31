***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Satma Hakkı Kullanım Sürecinin Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSCToplam Oy Oranı (%) 99.853Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştirİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İlgili Hesap No 441380Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 21,2Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 8 4.696.414,8DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 Pay Oranı (%) 99,96Ek AçıklamalarSatma Hakkı Kullanım süreci 31.10.2019 tarihi itibarıyla sona ermiştir.Süreç boyunca 11 adet pay sahibinin farklı günlerde mükerrer talepleri olduğundan günlük bildirimlerde açıklanan talepte bulunan kişi sayısı toplamı 93 olmakla birlikte, süreç boyunca talepte bulunan toplam kişi sayısı 78'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795892BIST