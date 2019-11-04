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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

04.11.2019 18:11
GÜNCEL HABERLER

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ENBD'nin Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı için Bankamıza Başvurusu ve YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSC
Toplam Oy Oranı (%) 99.853
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştir
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İlgili Hesap No 441380
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.

Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 21,2

Para Birimi TRY

Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulu.2019 7 0,00668 4.696.414,8
DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800
DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600
DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8
DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000
DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4
DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14
DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81
DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 2.267.234
DENIZ, TREDZBK00015 28.10.2019 1 0,00662 4.651.598
DENIZ, TREDZBK00015 30.10.2019 1 0 9,6

Toplam Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 93
Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 73.408.229,35
Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,1
Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) orsa‘ya Başvuru Tarihi 04.11.2019

Ek Açıklamalar
Bankamızın hakim ortağı konumundaki Emirates NBD Bank PJSC (ENBD) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğinin ("Tebliğ") 5. Maddesi uyarınca başlatılan satma hakkı süreci 31 Ekim 2019 itibarıyla tamamlanmış olup, toplam 3.462.652,328.- TL nominal değerli pay 21,2 TL üzerinden ENBD tarafından satın alınmıştır.
ENBD, Tebliğ'in 5. Maddesi uyarınca satma hakkı çerçevesinde kullanılmayan 1.426.214,154.- TL nominal değerli pay için ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak ve Tebliğ çerçevesindeki diğer başvuruların gerçekleştirilmesi için 3 Kasım 2019 tarihinde Bankamıza başvuruda bulunmuştur.
Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde alınan karar ile
Satma hakkı kapsamında satılmamış olan 1.-TL nominal değerli toplam 1.426.214,154 adet Banka payının Tebliğin 6. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen (pay başına) 21,2.-TL satım bedeline ilişkin olarak ENBD tarafından 30.235.740,065 TL tutarında fon kaynağı oluşturulduğu belirlendiğinden hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı başvurusuna ilişkin işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklıktan Çıkarma Hakkı kullanımı süreci kapsamında
Tebliğ hükümleri çerçevesinde hakim ortak Emirates NBD Bank PJSC dışındaki diğer ortakların sahip olduğu 1.426.214,154 adet paya tekabül eden toplam 1.426.214,154.-TL nominal değere sahip payların iptal edilerek, iptal edilen paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortak Emirates NBD Bank PJSC'ye tahsis edilmesi sürecinin başlatılması, Bu kapsamda hakim ortak payları dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 1.426.214,154.-TL nominal bedelli paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı yapılmasına, İptal edilen söz konusu paylar karşılığında 1.426.214,154.-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasına, Eş zamanlı yapılacak sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artışı sonucunda Denizbank A.Ş. sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılmasına, Bu kapsamda Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine, Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemler, alınacak izinler için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na(SPK), Borsa İstanbul'a, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na(BDDK), T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na(MKK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ve bu çerçevede Denizbank A.Ş.'nin (DENIZ) Borsa İstanbul kotundan çıkartılmasına ilişkin süreç aşağıdaki şekilde ilerleyecektir:
Tebliğ hükümleri çerçevesinde hakim ortak ENBD dışındaki diğer ortakların sahip olduğu toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ve iptal edilen söz konusu paylar karşılığında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılması ile bu kapsamda Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan İhraç Belgesi'nin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır. SPK'ya başvuru ile eş zamanlı olarak payların borsa kotundan çıkarılması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulacaktır. Eş zamanlı yapılacak sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artışı sonucunda Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunda BDDK'ya başvuruda bulunulacaktır. SPK ve BDDK izinlerini takiben Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkına konu paylar karşılığında tahsisli olarak ihraç edilecek yeni payları nedeniyle esas sözleşmenin sermaye maddesi değişikliğinin SPK, BDDK ve Ticaret Bakanlığı onayını takiben, yeni pay alma haklarının kısıtlanması ile sermaye maddesi değişiklik metni genel kurul onayına sunulacaktır. Tahsisli sermaye artırımının genel kurul tarafından kabulünden sonra, SPK tarafından onaylanacak ihraç belgesi 3 gün içerisinde ticaret siciline tescil edilerek, TTSG'de yayınlanacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş olacaktır. SPK onayını takip eden 3 iş günü içinde hakim ortak tarafından pay bedellerinin pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır. İptal edilen her 1 TL nominal değerli pay için pay başına SPK düzenlemelerine göre belirlenmiş fiyat olan 21,2 TL ödenecektir. MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir.
Yukarıda açıklanan sürecin tamamlanmasının ardından, Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek olup, karar KAP'ta duyurulmasını izleyen işgünü yürürlüğe girecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796421


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