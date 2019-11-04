***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı için Düzenleyici Kuruluş BaşvurularıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSCToplam Oy Oranı (%) 99.853Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştirİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İlgili Hesap No 441380Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 21,2Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 7 0,00668 4.696.414,8DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000DENIZ, TREDZBK00015 şvuru Tarihi 04.11.2019Ek Açıklamalarİlgi: 4 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamızda belirtildiği üzere Emirates NBD Bank PJSC (ENBD)'nin 3 Kasım 2019 tarihinde Bankamıza yapmış olduğu başvuru üzerine, Bankamız Yönetim Kurulunca 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla alınan karar ile· Hakim ortak ENBD dışındaki diğer ortakların sahip olduğu toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılması,· Eş zamanlı yapılacak sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artışı sonucunda Denizbank A.Ş. sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılması,· Bu kapsamda Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,· Bu işlemlere ilişkin olarak hazırlanan "İhraç Belgesi"nin onaylanmasıiçin gerekli izinlerin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yukarıda belirtilen tüm işlemlerin sonuçlanmasını takiben Denizbank paylarının Borsa kotundan çıkartılması için gerekli izinlerin verilmesini için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve yukarıda belirtilen süreç kapsamında Bankamız esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda gerekli iznin verilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na 4 Kasım 2019 tarihinde başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796437BIST