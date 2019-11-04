***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim
04.11.2019 18:20
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı için Düzenleyici Kuruluş Başvuruları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSC
Toplam Oy Oranı (%) 99.853
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştir
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İlgili Hesap No 441380
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.
Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 21,2
Para Birimi TRY
Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6
DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4
DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2
DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6
DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 7 0,00668 4.696.414,8
DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800
DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600
DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8
DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000
DENIZ, TREDZBK00015 şvuru Tarihi 04.11.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 4 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtildiği üzere Emirates NBD Bank PJSC (ENBD)'nin 3 Kasım 2019 tarihinde Bankamıza yapmış olduğu başvuru üzerine, Bankamız Yönetim Kurulunca 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla alınan karar ile
· Hakim ortak ENBD dışındaki diğer ortakların sahip olduğu toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılması,
· Eş zamanlı yapılacak sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artışı sonucunda Denizbank A.Ş. sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılması,
· Bu kapsamda Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,
· Bu işlemlere ilişkin olarak hazırlanan "İhraç Belgesi"nin onaylanması
için gerekli izinlerin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yukarıda belirtilen tüm işlemlerin sonuçlanmasını takiben Denizbank paylarının Borsa kotundan çıkartılması için gerekli izinlerin verilmesini için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve yukarıda belirtilen süreç kapsamında Bankamız esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda gerekli iznin verilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na 4 Kasım 2019 tarihinde başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796437
BIST