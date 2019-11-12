***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim
12.11.2019 12:05
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı için BDDK izni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSC
Toplam Oy Oranı (%) 99.853
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştir
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İlgili Hesap No 441380
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.
Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 21,2
Para Birimi TRY
Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6
DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4
DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2
DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6
DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 7 0,00668 4.696.414,8
DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800
DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600
DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8
DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000
DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4
DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14
DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81
DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 2.267.234
DENIZ, TREDZBK00015 28.10.2019 1 0,00662 4.651.598
DENIZ, TREDZBK00015 30.10.2019 1 0 9,6
Toplam Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 93
Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 73.408.229,35
Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,1
Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,96
Ortaklıktan Çıkarma
Pay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay Miktarı
DENIZ, TREDZBK00015 21,2 1.426.214,154
Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 03.11.2019
SPK Başvuru Tarihi 04.11.2019
Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 04.11.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 4 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtildiği üzere Emirates NBD Bank PJSC (ENBD)'nin 3 Kasım 2019 tarihinde Bankamıza yapmış olduğu başvuru üzerine, Bankamız Yönetim Kurulunca 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla alınan karar ile Bankamızın, halka açık paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı sermaye artırımı yapılarak Denizbank A.Ş. sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılması, bu kapsamda Denizbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Kararı'na göre değiştirilmesi ve bu İşlemlere ilişkin hazırlanan "İhraç Belgesi"nin onaylanması için gerekli izinlerin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na 4 Kasım 2019 tarihinde başvurduğu duyurulmuştu.
Söz konusu başvurularımız kapsamında 11 Kasım 2019 tarihinde Bankamıza tebliğ edilmiş olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07.11.2019 tarihli ve E.13015 sayılı yazısıyla Bankamız Esas Sözleşmesi'nin, Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda değiştirilmesinde Bankacılık Kanunu hükümleri açısından sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798439
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