***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









7 0,00668 4.696.414,8DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 2.267.234DENIZ, TREDZBK00015 28.10.2019 1 0,00662 4.651.598DENIZ, TREDZBK00015 30.10.2019 1 0 9,6Toplam Satma Hakkı Kullanım BilgileriSatma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 93Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 73.408.229,35Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,1Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,96Ortaklıktan ÇıkarmaPay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay MiktarıDENIZ, TREDZBK00015 21,2 1.426.214,154Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 03.11.2019SPK Başvuru Tarihi 04.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.11.2019Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 04.11.2019Ek Açıklamalarİlgi: 15 Kasım 2019, 12 Kasım 2019 ve 04 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtildiği üzere Emirates NBD Bank PJSC (ENBD)'nin 3 Kasım 2019 tarihinde Bankamıza yapmış olduğu başvuru üzerine, Bankamız Yönetim Kurulunca 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla alınan karar ile Bankamızın, halka açık paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı sermaye artırımı yapılarak Denizbank A.Ş. sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılması, bu kapsamda Denizbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Kararı'na göre değiştirilmesi ve bu İşlemlere ilişkin hazırlanan ‘İhraç Belgesi'nin onaylanması için gerekli izinlerin verilmesi amacıyla· Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na 4 Kasım 2019 tarihinde başvurduğu,· Talebimizle ilgili BDDK'nın 7 Kasım 2019 tarihli yazısıyla esas sözleşmenin sermaye maddesi tadil metnine uygunluk verildiği,· 14 Kasım 2019 tarihli bülteninde yayınlandığı üzere SPK tarafından da ‘İhraç Belgesi'nin onaylandığı ve bu kapsamda esas sözleşmenin sermaye maddesi tadil metnine uygun görüş verildiği,· Bu onayları takiben ayrıca esas sözleşmenin sermaye maddesinin değiştirilmesi hususunda 15 Kasım 2019 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğu ve,· Bankamız Yönetim Kurulu tarafından sermaye maddesi değişiklik metninin 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verildiğiduyurulmuştu.Borsa İstanbul'a yaptığımız başvuru kapsamında da SPK tarafından ‘İhraç Belgesi'nin onayını takiben 15 Kasım 2019 tarihinde Borsa İstanbul tarafından Bankamız paylarının işlem sırası kapatılmıştır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ve bu çerçevede Denizbank A.Ş.'nin (DENIZ) Borsa İstanbul kotundan çıkartılmasına ilişkin devam eden süreç aşağıdaki şekilde ilerleyecektir:· Ortaklıktan Çıkarma Hakkı kullanımı süreci kapsamında Bankamızın, halka açık paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı olarak tahsisli sermaye artırımı yapılmasının genel kurul tarafından kabulünden sonra, SPK tarafından onaylanan ‘İhraç Belgesi' 3 iş günü içerisinde ticaret siciline tescile gönderilecek ve takiben TTSG'de yayınlanacaktır.· Genel Kurul Toplantısını takiben 3 iş günü içinde Bankamız tarafından hakim ortak dışındaki ortakların hesaplarına ilgili pay bedellerinin aktarılması, söz konusu ortakların paylarının iptali ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır.· İptal edilen her 1 TL nominal değerli pay için pay sahiplerine SPK düzenlemelerine göre belirlenmiş fiyat olan 21,2 TL ödenecektir.· MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir. Yatırımcıların herhangi bir başvuruda bulunması gerekmeyecektir.Yukarıda açıklanan sürecin tamamlanmasının ardından, Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek olup, karar KAP'ta duyurulmasını izleyen işgünü yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800510BIST