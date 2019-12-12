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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

12.12.2019 15:50
GÜNCEL HABERLER



***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Süreci Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSC
Toplam Oy Oranı (%) 99.853
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştir
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İlgili Hesap No 441380
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.

Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 21,2

Para Birimi TRY

Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6
DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4
DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2
DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6
DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 7 0,00668 4.696.414,8
DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800
DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600
DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8
DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000
DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4
DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14
DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81
DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 2.267.234
DENIZ, TREDZBK00015 28.10.2019 1 0,00662 4.651.598
DENIZ, TREDZBK00015 30.10.2019 1 0 9,6

Toplam Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 93
Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 73.408.229,35
Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,1
Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,96

Ortaklıktan Çıkarma
Pay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay Miktarı
DENIZ, TREDZBK00015 21,2 1.426.214,154

Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 03.11.2019
SPK Başvuru Tarihi 04.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.11.2019
Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Tarihi 13.12.2019
Ortaklıktan Çıkarmaya Konu Payların İptal Tarihi 13.12.2019
Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 04.11.2019

Ek Açıklamalar
İlgi: 26 Kasım 2019, 15 Kasım 2019, 12 Kasım 2019 ve 04 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtildiği üzere Emirates NBD Bank PJSC (ENBD)'nin ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması ve bu çerçevede Denizbank A.Ş.'nin (DENIZ) Borsa İstanbul kotundan çıkartılmasına ilişkin süreçte Bankamızın halka açık paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak tahsisli sermaye artırımı yapılması ve bu kapsamda Banka esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadili hususları bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.
Bu çerçevede, SPK tarafından onaylanan ‘İhraç Belgesi' ticaret siciline tescile bugün(12 Aralık 2019) gönderilmiştir. Bugün ayrıca Bankamız tarafından hakim ortak dışındaki ortakların hesaplarına ilgili pay bedellerinin aktarılması, söz konusu ortakların paylarının iptali ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır.
Başvurumuzu takiben iptal edilen her 1 TL nominal değerli pay için pay sahiplerine SPK düzenlemelerine göre belirlenmiş fiyat olan 21,2 TL ödenecektir.
MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir. Yatırımcıların herhangi bir başvuruda bulunması gerekmeyecektir.
Yukarıda açıklanan sürecin tamamlanmasının ardından, Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek olup, karar KAP'ta duyurulmasını izleyen işgünü yürürlüğe girecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803195


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