***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Süreci BilgilendirmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSCToplam Oy Oranı (%) 99.853Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştirİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İlgili Hesap No 441380Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 21,2Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 7 0,00668 4.696.414,8DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 2.267.234DENIZ, TREDZBK00015 28.10.2019 1 0,00662 4.651.598DENIZ, TREDZBK00015 30.10.2019 1 0 9,6Toplam Satma Hakkı Kullanım BilgileriSatma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 93Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 73.408.229,35Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,1Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,96Ortaklıktan ÇıkarmaPay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay MiktarıDENIZ, TREDZBK00015 21,2 1.426.214,154Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 03.11.2019SPK Başvuru Tarihi 04.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.11.2019Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Tarihi 13.12.2019Ortaklıktan Çıkarmaya Konu Payların İptal Tarihi 13.12.2019Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 04.11.2019Ek Açıklamalarİlgi: 26 Kasım 2019, 15 Kasım 2019, 12 Kasım 2019 ve 04 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtildiği üzere Emirates NBD Bank PJSC (ENBD)'nin ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması ve bu çerçevede Denizbank A.Ş.'nin (DENIZ) Borsa İstanbul kotundan çıkartılmasına ilişkin süreçte Bankamızın halka açık paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak tahsisli sermaye artırımı yapılması ve bu kapsamda Banka esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadili hususları bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.Bu çerçevede, SPK tarafından onaylanan ‘İhraç Belgesi' ticaret siciline tescile bugün(12 Aralık 2019) gönderilmiştir. Bugün ayrıca Bankamız tarafından hakim ortak dışındaki ortakların hesaplarına ilgili pay bedellerinin aktarılması, söz konusu ortakların paylarının iptali ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır.Başvurumuzu takiben iptal edilen her 1 TL nominal değerli pay için pay sahiplerine SPK düzenlemelerine göre belirlenmiş fiyat olan 21,2 TL ödenecektir.MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir. Yatırımcıların herhangi bir başvuruda bulunması gerekmeyecektir.Yukarıda açıklanan sürecin tamamlanmasının ardından, Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek olup, karar KAP'ta duyurulmasını izleyen işgünü yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803195BIST