***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Sürecinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSCToplam Oy Oranı (%) 99.853Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştirİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İlgili Hesap No 441380Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 21,2Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 7 0,00668 4.696.414,8DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 2.267.234DENIZ, TREDZBK00015 28.10.2019 1 0,00662 4.651.598DENIZ, TREDZBK00015 30.10.2019 1 0 9,6Toplam Satma Hakkı Kullanım BilgileriSatma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 93Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 73.408.229,35Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,1Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,96Ortaklıktan ÇıkarmaPay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay MiktarıDENIZ, TREDZBK00015 21,2 1.426.214,154Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 03.11.2019SPK Başvuru Tarihi 04.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.11.2019İhraç Belgesi Tescil Tarihi 13.12.2019Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Tarihi 13.12.2019Ortaklıktan Çıkarmaya Konu Payların İptal Tarihi 13.12.2019Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 04.11.2019Borsa Kotu ve Pazarlarından Çıkarılma Tarihi 16.12.2019Ek Açıklamalarİlgi: 12 Aralık 2019, 26 Kasım 2019, 15 Kasım 2019, 12 Kasım 2019 ve 04 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamalarımızda Emirates NBD Bank PJSC (ENBD)'nin ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması ve bu çerçevede Denizbank A.Ş.'nin (DENIZ) Borsa İstanbul kotundan çıkartılmasına ilişkin süreçte Bankamızın halka açık paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak tahsisli sermaye artırımı yapılması ve bu kapsamda Banka esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadili hususları 12 Aralık 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylandığı duyurulmuştu.Bu çerçevedeSöz konusu Genel Kurul kararları ile SPK tarafından onaylanan ‘İhraç Belgesi' ticaret sicilinde 13 Aralık 2019 tarihinde tescil edilmiştir.MKK başvurumuz kapsamında hakim ortak dışındaki ortakların payları iptal edilmiş, yeni ihraç edilen paylar hakim ortak hesabına aktarılmış ve iptal edilen her 1 TL nominal değerli pay için pay sahiplerine SPK düzenlemelerine göre belirlenmiş fiyat olan 21,2 TL 13 Aralık 2019 tarihinde ödenmiştir.Sürecin tamamlanması kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde yapılan duyuru ile Denizbank paylarının 16 Aralık 2019 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacağı KAP'ta duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803537BIST