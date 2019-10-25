***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 16:42
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 140.012.603.-TL tutarlı Bireysel kredi portföyü ve 64.786.961.-TL tutarlı İşletme kredi portföyünden oluşan toplam 204.799.564.-TL tutarlı portföyün satışı için 16 Ekim 2019 tarihinde ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre bireysel kredi portföyü Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye 25 Ekim 2019 tarihinde, işletme kredi portföyü ise Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye 24 Ekim 2019 tarihinde satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794813
BIST
17:29100.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,38
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:295,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:296,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:29280,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,32
|Açılış
|: 280,13
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,75
|12.883.207
|% 18,50
|
|KLMSN
|11,79
|17.526.584
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,66
|21.908.011
|% 12,62
|
|SEYKM
|4,50
|57.051
|% -6,25
|
|KRONT
|8,66
|3.375.978
|% -5,56
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|GEDIK
|4,94
|3.413.871
|% -4,63
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ASELS
|18,67
|446.754.583
|% 2,75
|
|GARAN
|9,52
|391.868.225
|% -1,86
|
|AKBNK
|7,14
|193.447.697
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,50
|192.830.322
|% 1,20
|
|IHLGM
|0,79
|101.122.642
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.509.754
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|163.754.271
|% -0,89
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ISFIN
|2,47
|159.251.518
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3673
|7,4043
|% -0,28
|
|Frank
|5,7790
|5,8139
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|8,80
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,07
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,69
|