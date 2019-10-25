***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 140.012.603.-TL tutarlı Bireysel kredi portföyü ve 64.786.961.-TL tutarlı İşletme kredi portföyünden oluşan toplam 204.799.564.-TL tutarlı portföyün satışı için 16 Ekim 2019 tarihinde ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre bireysel kredi portföyü Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye 25 Ekim 2019 tarihinde, işletme kredi portföyü ise Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye 24 Ekim 2019 tarihinde satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794813BIST