***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 12 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamızBankamızın %100 iştiraki olan Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi'nin unvanı, faaliyet konusu ve sermaye değişikliğinin 12 Kasım 2019 tarihinde tescil edildiği ve şirketin faaliyet izni için BDDK'ya başvuru yapacağı duyurulmuştu.Şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesi için 14 Kasım 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na faaliyet izin başvurusu yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799083BIST