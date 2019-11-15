***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2019 11:16
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 12 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamızın %100 iştiraki olan Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi'nin unvanı, faaliyet konusu ve sermaye değişikliğinin 12 Kasım 2019 tarihinde tescil edildiği ve şirketin faaliyet izni için BDDK'ya başvuru yapacağı duyurulmuştu.
Şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesi için 14 Kasım 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na faaliyet izin başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799083
BIST
11:50104.734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 953,00
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:505,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0144
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:506,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:50271,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 271,82
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,68
|3.950.196
|% 13,83
|
|KLNMA
|42,96
|20.231.415
|% 11,41
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.883.917
|% -6,50
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|KLGYO
|2,58
|35.068.424
|% -3,73
|
|THYAO
|13,67
|448.593.366
|% 0,44
|
|GARAN
|9,81
|130.036.538
|% 0,72
|
|ASELS
|19,17
|115.727.936
|% 1,11
|
|KARSN
|1,35
|111.092.523
|% 6,30
|
|HALKB
|5,76
|110.731.214
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.092.523
|% 6,30
|
|THYAO
|13,67
|448.593.366
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.426.589
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,77
|81.161.385
|% 1,84
|
|OZGYO
|1,28
|28.769.585
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3985
|7,4356
|% 0,24
|
|Frank
|5,8065
|5,8415
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|-2,66
|
|Yarım
|867
|889
|-1,29
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,64
|
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