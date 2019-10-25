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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2019 14:39
GÜNCEL HABERLER

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKE1958 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKE1958
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 220.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.10.2019
Kayıt Tarihi 24.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 220.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 220.000.000 TL nominal değerli, 57 gün vadeli, 25.10.2019 itfa tarihli TRFDZBKE1958 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794778


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DITAS 7,37 6.895.734 % 12,69  
IHGZT 2,60 754.019 % 12,55  
YAYLA 1,04 17.670.867 % 8,33  
VESBE 16,17 23.128.598 % 8,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3654 7,4023 % -0,31  
Frank 5,7866 5,8214 % -0,02  
Riyal 1,5320 1,5397 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.507 1.508 3,32  
Altın Gr. 279 279 0,24  
Cumhuriyet 1.846 1.874 1,00  
Tam 1.839 1.885 3,97  
Yarım 889 912 1,92  
Çeyrek 446 456 0,96  
Gümüş.Ons 18,11 18,16 0,31  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,06  
B. Petrol 61,70 61,70 0,03  
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