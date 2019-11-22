***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKK1927 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.11.2019Vade (Gün Sayısı) 65Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKK1927Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 440.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.11.2019Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 440.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 440.000.000 TL nominal değerli, 65 gün vadeli, 22.11.2019 itfa tarihli TRFDZBKK1927 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.Ek AçıklamalarBankamız 440.000.000 TL nominal değerli, 65 gün vadeli, 22.11.2019 itfa tarihli TRFDZBKK1927 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800118BIST