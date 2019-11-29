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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.11.2019 16:38
GÜNCEL HABERLER



***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK12074
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK12074
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.01.2020
Kayıt Tarihi 30.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.01.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız 270.000.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, 31.01.2020 itfa tarihli TRFDZBK12074 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801003


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLAS 0,78 123.246.915 % 20,00  
AVTUR 1,87 37.526.520 % 19,11  
BJKAS 2,91 305.758.555 % 15,48  
BSOKE 1,36 175.638.397 % 15,25  
MTRYO 2,99 627.405 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4155 7,4527 % 0,01  
Frank 5,7268 5,7613 % -0,26  
Riyal 1,5286 1,5362 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 7,08  
Altın Gr. 271 271 0,67  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
Tam 1.779 1.823 -3,73  
Yarım 860 882 -1,80  
Çeyrek 431 441 -0,90  
Gümüş.Ons 17,01 17,06 0,12  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,01  
B. Petrol 60,52 60,52 -2,76  
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