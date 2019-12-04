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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.12.2019 10:01
GÜNCEL HABERLER



***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32015 ISIN Kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32015
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 4,0023 20.011.500 Evet
2 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 500.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli 04.03.2020 itfa tarihli TRFDZBK32015 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 1. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801669


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 41,40 691.143 % 20,00  
MAALT 39,36 12.828.620 % 20,00  
YKSLN 6,34 195.062.513 % 17,41  
RYSAS 2,52 27.894.231 % 16,67  
DERAS 3,86 83.366.884 % 16,27  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4702 7,5077 % 0,36  
Frank 5,7803 5,8151 % -0,25  
Riyal 1,5263 1,5340 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.477 -0,79  
Altın Gr. 273 273 -0,13  
Cumhuriyet 1.805 1.832 -1,00  
Tam 1.799 1.844 1,93  
Yarım 869 892 0,94  
Çeyrek 436 446 0,47  
Gümüş.Ons 17,12 17,15 -0,03  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 -0,01  
B. Petrol 61,82 61,82 1,00  
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