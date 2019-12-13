***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKA1911 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.12.2019Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKA1911Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 380.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.12.2019Kayıt Tarihi 12.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 380.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 380.000.000 TL nominal değerli, 93 gün vadeli, 13.12.2019 itfa tarihli TRFDZBKA1911 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803398BIST