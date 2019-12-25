***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKA1937 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.12.2019Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKA1937Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 226.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.12.2019Kayıt Tarihi 24.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 226.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 226.000.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli, 25.12.2019 itfa tarihli TRFDZBKA1937 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805133BIST