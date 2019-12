***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Investment Corporation of Dubai TRY 55,76Capital Assets LLC TRY 5,33Diğer TRY 38,91