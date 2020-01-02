***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYeliz KORAŞLI ÖZDEMİR Mali İşler Grubu -Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölüm Müdürü // Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-20.06.2014 06.01.2010 212 348 5995 / Faks: 212 336 6186 yeliz.korasliozdemir@denizbank.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702132Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807140BIST