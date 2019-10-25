***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









el Müdür YardımcısıHAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel MüdürHESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu BaşkanıJONATHAN EDWARD MORRIS - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ÜyesiWOUTER G.M. VAN ROSTE - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ÜyesiNİHAT SEVİNÇ - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794920BIST