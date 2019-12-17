***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.12.2019 11:28
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803835
BIST
13:48111.784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 658,65
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.198
13:485,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0150
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8677
En Düşük
5,8441
13:486,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5446
En Düşük
6,5146
13:48278,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,26
|Açılış
|: 278,85
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,76
|364.927.038
|% 13,58
|
|FLAP
|4,86
|131.716.692
|% 13,55
|
|UNYEC
|5,49
|23.637.617
|% 12,96
|
|BURVA
|6,85
|4.425.961
|% 10,48
|
|HALKS
|1,82
|52.653
|% 9,64
|
|ATAGY
|4,56
|6.941.569
|% -13,96
|
|TSPOR
|2,49
|127.531.225
|% -10,11
|
|NIBAS
|6,15
|157.483
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|448.902
|% -7,27
|
|BMELK
|1,40
|150.978
|% -6,67
|
|THYAO
|14,07
|747.167.995
|% 0,43
|
|GUSGR
|2,76
|364.927.038
|% 13,58
|
|TUPRS
|124,00
|282.651.062
|% 1,97
|
|ISFIN
|3,38
|238.764.146
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|224.719.175
|% 1,38
|
|GUSGR
|2,76
|364.927.038
|% 13,58
|
|ALBRK
|1,36
|100.318.030
|% 0,74
|
|ISFIN
|3,38
|238.764.146
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,73
|40.465.605
|% -3,95
|
|THYAO
|14,07
|747.167.995
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7146
|7,7533
|% -0,86
|
|Frank
|5,9459
|5,9817
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5585
|1,5663
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,42
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.844
|1.872
|4,00
|
|Tam
|1.837
|1.883
|4,01
|
|Yarım
|888
|911
|1,94
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|0,07
|