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***DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

13.12.2019 11:03
GÜNCEL HABERLER


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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

     DENİZBANK A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 -"Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ" kapsamında Kuruluşumuza yapmış olduğu başvuru sonucunda, ortaklıktan çıkarmaya konu paylar ilgili hesaplardan çıkılarak iptal edilmiş olup, 1 TL nominal değerli pay için % 2.120 oranındaki ortaklıktan çıkarma bedeli ödemesi 13/12/2019 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
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DENİZBANK A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 -"Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ" kapsamında Kuruluşumuza yapmış olduğu başvuru sonucunda, ortaklıktan çıkan  ortakların paylarının iptali karşılığında tahsisli olarak 1.426.214,154 TL nominal değerde pay ihracı 13/12/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803339


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NIBAS 6,65 33 % 10,83  
HURGZ 1,19 2.633.082 % 10,19  
UZERB 3,21 61.818 % 9,93  
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Sterlin 7,7279 7,7666 % 1,56  
Frank 5,8600 5,8953 % 0,07  
Riyal 1,5375 1,5452 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.472 1.472 2,28  
Altın Gr. 274 274 0,32  
Cumhuriyet 1.813 1.841 -4,00  
Tam 1.807 1.852 -10,50  
Yarım 873 896 -5,07  
Çeyrek 438 448 -2,54  
Gümüş.Ons 16,95 17,00 0,01  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,00  
B. Petrol 64,78 64,78 0,58  
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