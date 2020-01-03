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***DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

03.01.2020 14:49
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***DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

DENİZBANK A.Ş. (Banka) için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından,  Sermaye Piyasası Kanun'u  kapsamından çıkartılması doğrultusunda Bankanın , pay senetlerinin kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu Bankanın pay senetlerinin kaydi sistemden çıkışı 03/01/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Payları Merkezi Kaydi Sistemde kayden izlenmesi sonlandırılan pay sahiplerine ait bilgiler ilgili bankaya Kuruluşumuz tarafından bildirilmiştir. Ortaklar, menkul kıymetlerini almak için ilgili bankaya başvurması gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807352


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