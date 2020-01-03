***DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.01.2020 14:49
***DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENİZBANK A.Ş. (Banka) için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından, Sermaye Piyasası Kanun'u kapsamından çıkartılması doğrultusunda Bankanın , pay senetlerinin kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu Bankanın pay senetlerinin kaydi sistemden çıkışı 03/01/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Payları Merkezi Kaydi Sistemde kayden izlenmesi sonlandırılan pay sahiplerine ait bilgiler ilgili bankaya Kuruluşumuz tarafından bildirilmiştir. Ortaklar, menkul kıymetlerini almak için ilgili bankaya başvurması gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807352
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0203
|Açılış
|: 5,9790
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|Önceki Kapanış
|: 5,9590
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5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,6540
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|Önceki Kapanış
|: 6,6590
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6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 4,82
|Açılış
|: 297,48
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|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8018
|7,8409
|% -0,01
|
|Frank
|6,1342
|6,1711
|% 0,44
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,54
|
|Altın Gr.
|298
|298
|5,10
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|1,75
|
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