***DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***DENIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DENIZ]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDENİZBANK A.Ş. (Banka) için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından, Sermaye Piyasası Kanun'u kapsamından çıkartılması doğrultusunda Bankanın , pay senetlerinin kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu Bankanın pay senetlerinin kaydi sistemden çıkışı 03/01/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Payları Merkezi Kaydi Sistemde kayden izlenmesi sonlandırılan pay sahiplerine ait bilgiler ilgili bankaya Kuruluşumuz tarafından bildirilmiştir. Ortaklar, menkul kıymetlerini almak için ilgili bankaya başvurması gerekmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807352BIST