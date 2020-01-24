***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarDenge Varlık Yönetim A.Ş. 08.01.2020 tarihi itibariyle güncellenmiş Ana SözleşmesiBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 08/01/2020 14/01/2020 9993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814405BIST