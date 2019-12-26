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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.12.2019 18:36
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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yıllık Faaliyet raporları, Riskin erken saptanması ve yönetime ilişkin sistemlerin denetlenmesi/incelenmesi ve değerelendirilmesi hakkında 6102 sayılı kanun ve SPK mevzuatı uyarınca 2020 yılı özel bağımsız denetim firması olarak Arkan Erkin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında bağımsız denetim yapması makul görülmüştür. Sözleşme bitiminde bağımsız denetim için tekar değerlendirilecektir.
Kamuoyunun  ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805429


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Riyal 1,5767 1,5846 % -0,10  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 288 288 1,45  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,12  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
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