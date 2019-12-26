***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYıllık Faaliyet raporları, Riskin erken saptanması ve yönetime ilişkin sistemlerin denetlenmesi/incelenmesi ve değerelendirilmesi hakkında 6102 sayılı kanun ve SPK mevzuatı uyarınca 2020 yılı özel bağımsız denetim firması olarak Arkan Erkin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında bağımsız denetim yapması makul görülmüştür. Sözleşme bitiminde bağımsız denetim için tekar değerlendirilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805429BIST