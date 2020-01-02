***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin 27.750.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili 6.madde değişikliğinin yapıldığı esas sözleşme ve onaylı TTSG ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 05/02/2019 11/02/2019 97642,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 02/04/2019 08/04/2019 98046 04/04/2019 10/04/2019 98066 31/07/2019 06/08/2019 98846 26/12/2019 02/01/2020 9985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807126BIST