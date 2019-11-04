***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









-53.662 776.328 722.666 722.666Dönem Karı (Zararı)776.328 1.685.926Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-43.007Sermaye Arttırımı15 534.068 534.068 534.068Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -82.905 208.393 3.728.996 776.328 13.630.812 13.630.812Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-222.851 -222.851 -222.851Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-222.851 -222.851 -222.851Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158Transferler3.612.724 -3.612.724Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-236.225 2.965.580 2.729.355 2.729.355Dönem Karı (Zararı)2.965.580 2.729.355 2.729.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-236.225 0Sermaye Arttırımı15 10.000.000 14.644.900 24.644.900 24.644.900Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 14.644.900 -328.329 208.393 7.118.869 2.965.580 49.609.413 49.609.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.229.768 -233.799Dönem Karı (Zararı)2.965.580 776.328Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22 2.965.580 776.328Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.278.301 1.058.264Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.334.494 317.427Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 87.497Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 87.497Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-106.662 111.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -139.542 76.856Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 32.880 34.970Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-405.128 -180.141Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 631.455 -624.823Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.036.583 444.682Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-344.785 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -344.785 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 826.457 721.655Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-26.075Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -26.075İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.333.165 -1.900.894Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.484.901 -10.641.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 3.334.789İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -14.819.690 -10.641.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-477.435 -759.883İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -477.435 -759.883Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -9.190.191 -12.313.035Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.410.246 -2.698.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.460.997 18.406.674İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.460.997 18.406.674Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 67.212 168.277Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler217.123 -1.045.898İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 -1.245.592İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 217.123 199.694Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 271.571 8.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-195.626 158.709Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.089.284 -66.302Ödenen Faiz17 1.036.583 -444.682Alınan Faiz17 -631.455 624.823Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -545.612 -347.638YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.123.150 -3.540.707Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.408Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 59.408Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-374.800 -381.284Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -367.647 -339.227Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.153 -42.057Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -807.758 -3.159.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.007.342 21.695.329Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 534.068İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 24.644.900İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.644.900Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.780.439 28.114.209Kredilerden Nakit Girişleri6 27.780.439 28.114.209Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.497.445 -6.952.948Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -27.497.445 -6.952.948Ödenen Faiz20 232.222 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -1.152.774 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.654.424 17.920.823NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.654.424 17.920.823DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.403.638 2.275.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.058.062 20.195.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.058.062 8.403.638Ticari Alacaklar36.026.024 24.541.123İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 3.334.789İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 36.026.024 21.206.334Diğer Alacaklar1.293.002 815.567İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.293.002 815.567Stoklar9 30.063.221 20.873.030Peşin Ödenmiş Giderler6.128.161 717.915İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.128.161 717.915Diğer Dönen Varlıklar727.231 154.879İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar727.231 154.879ARA TOPLAM90.295.701 55.506.152TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR90.295.701 55.506.152DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 18.741.543 17.589.000Maddi Duran Varlıklar12 2.335.029 2.308.227Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.554.894 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar138.949 162.083TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.770.415 20.059.310TOPLAM VARLIKLAR113.066.116 75.565.462KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.662.342 10.336.821İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.662.342 10.336.821Banka Kredileri20.662.342 10.336.821Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.873.814 12.571.003İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.873.814 12.571.003Banka Kredileri6 6.269.140 12.571.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 1.604.674 0Ticari Borçlar25.208.129 17.747.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 25.208.129 17.747.132Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 566.833 499.621Diğer Borçlar696.997 479.874İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 696.997 479.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.495.068 1.223.497İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.495.068 1.223.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 202.166 113.527Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 34.970Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 67.850 34.970Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 195.626İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler195.626ARA TOPLAM56.773.199 43.202.071TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.773.199 43.202.071UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.065.876 8.494.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.065.876 8.494.471Banka Kredileri6 4.753.807 8.494.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 312.069 0Uzun Vadeli Karşılıklar798.046 634.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 798.046 634.736Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 819.582 776.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.683.504 9.905.382TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.456.703 53.107.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.609.413 22.458.009Ödenmiş Sermaye15 25.000.000 15.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 14.644.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-328.329 -92.104Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.329 -92.104Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -328.329 -92.104Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler208.393 208.393Yasal Yedekler208.393 208.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 7.118.869 3.728.996Net Dönem Karı veya Zararı22 2.965.580 3.612.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.609.413 22.458.009TOPLAM KAYNAKLAR113.066.116 75.565.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 136.256.078 122.467.605 52.866.899 52.109.795Satışların Maliyeti16 -123.016.839 -103.672.457 -49.680.627 -43.335.258TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.239.239 18.795.148 3.186.272 8.774.537BRÜT KAR (ZARAR)13.239.239 18.795.148 3.186.272 8.774.537Genel Yönetim Giderleri-2.016.507 -1.388.347 -665.083 -551.279Pazarlama Giderleri-3.441.584 -2.776.483 -1.102.203 -897.972Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 5.810.438 10.768.936 1.040.212 6.686.849Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -4.320.648 -7.883.025 -814.569 -5.563.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.270.938 17.516.229 1.644.629 8.449.114Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.112.728 467.223 400.762 260.955Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -21.693 -21.169 -10.973 -8.261FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.361.973 17.962.283 2.034.418 8.701.808Finansman Gelirleri19 1.104.350 242.242 733.645 200.135Finansman Giderleri19 -7.674.286 -16.706.542 -1.507.784 -10.020.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.792.037 1.497.983 1.260.279 -1.119.003Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-826.457 -721.655 -296.641 209.405Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -653.568 -406.479 -202.166 -132.633Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -172.889 -315.176 -94.475 342.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.965.580 776.328 963.638 -909.598DÖNEM KARI (ZARARI)2.965.580 776.328 963.638 -909.598Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.965.580 776.328 963.638 -909.598Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-236.225 -53.662 -59.406 -10.655Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-302.852 -68.797 -76.160 -13.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler66.627 15.135 16.754 3.005Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri66.627 15.135 16.754 3.005Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-236.225 -53.662 -59.406 -10.655TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.729.355 722.666 904.232 -920.253Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.729.355 722.666 904.232 -920.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796422BIST