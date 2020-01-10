***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaDerlüks Deri San. ve Tic. A.Ş.'nin 31.12.2019 tarihinde sona eren yıllık bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal sonuçları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 28.02.2020 Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.Finansal Tablolara ve Faaliyet Raporuna ayrıca www.derluksleather.com adresinden erişilebilecektir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek- - -3. Çeyrek- - -Yıllık01/01/2019 31/12/2019 28/02/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811919BIST