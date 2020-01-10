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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

10.01.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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-
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Açıklama

Derlüks Deri San. ve Tic. A.Ş.'nin 31.12.2019 tarihinde sona eren yıllık bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal sonuçları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 28.02.2020 Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
Finansal Tablolara ve Faaliyet Raporuna ayrıca www.derluksleather.com adresinden erişilebilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 28/02/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811919


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6333 7,6716 % -0,17  
Frank 5,9964 6,0325 % -0,16  
Riyal 1,5579 1,5657 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 8,25  
Altın Gr. 293 293 0,38  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,12 18,17 0,24  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,03  
B. Petrol 64,98 64,98 -0,38  
Seans Raporu
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