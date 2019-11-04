***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu MRaporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar500.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca Şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin fiyatları olgunlaşanların satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Esenyurt İlçesi'nde bulunan dükkan vasıflı gayrimenkul 530.000 TL değer ile mevcut kiracısı Cengiz Ahnik'e satılmıştır. Oluşan 90.000 TL gayrimenkul satış karının nasıl değerlendireleceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.Diğer gayrimenkuller ile ilgili olan çalışmalar devam etmektedir.Kamuoyunun ve yatırmıcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796470BIST