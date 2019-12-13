***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama DüzeltmLider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar250.000TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 295.000TL değerle İrfan Kaya'ya satılmıştır. Oluşan 180.000 TL gayrimenkul satış karının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımzıla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803482BIST