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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

13.12.2019 18:42
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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama DüzeltmLider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
250.000TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu  kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 295.000TL değerle İrfan Kaya'ya  satılmıştır. Oluşan 180.000 TL gayrimenkul satış karının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların  bilgisine sunarız.
Saygılarımzıla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803482


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BURVA 5,59 8.986.309 % 14,55  
QNBFL 61,60 3.550.756 % 12,00  
TIRE 3,30 348.909.659 % 11,49  
QNBFB 27,32 6.487.602 % 10,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7312 7,7699 % 1,60  
Frank 5,8838 5,9192 % 0,48  
Riyal 1,5458 1,5536 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 5,10  
Altın Gr. 276 276 2,32  
Cumhuriyet 1.821 1.849 4,00  
Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
Çeyrek 440 450 -0,55  
Gümüş.Ons 16,90 16,94 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 65,18 65,18 0,98  
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