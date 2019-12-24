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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

24.12.2019 18:15
GÜNCEL HABERLER


Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16.08.2018 / 2018 OZ-0138
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
210.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

            2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul  ili Esenyurt  ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 290.000 TL değerle Fatih BEŞGÜL 'e satılmıştır. Oluşan 230.500 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. Diğer gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
 
Saygılarımızla
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805039


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ISBTR 25.300,00 1.011.401 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.339.038 % 14,99  
QNBFB 32,70 64.796.072 % 12,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6861 7,7247 % 0,12  
Frank 6,0431 6,0795 % 0,11  
Riyal 1,5808 1,5888 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 13,73  
Altın Gr. 287 287 2,70  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.928 10,58  
Yarım 909 932 5,11  
Çeyrek 456 466 2,56  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,34  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,07  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
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