***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2019 15:55
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 iştirak ile bağlı ortaklık konumunda olan Boran Meşrubat Dağıtım San.Tic.Ltd.Şti.'nin anonim şirkete dönüştürme işlemi tamamlanmış olup, 11.10.2019 tarih 9928 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ortaklığımızın ünvanı Boran Meşrubat San.ve Tic.Anonim Şirketi olmuştur. Ana sözleşmesinin bulunduğu TTSG ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792670
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