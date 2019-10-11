***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 iştirak ile bağlı ortaklık konumunda olan Boran Meşrubat Dağıtım San.Tic.Ltd.Şti.'nin anonim şirkete dönüştürme işlemi tamamlanmış olup, 11.10.2019 tarih 9928 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ortaklığımızın ünvanı Boran Meşrubat San.ve Tic.Anonim Şirketi olmuştur. Ana sözleşmesinin bulunduğu TTSG ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792670BIST