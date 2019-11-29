***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde belirtiğimiz Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ve Consitex S.A.'ya karşı açılan dava, T.C. Ankara 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından 2019/327 Esas no ile tarafımıza bildirildiği üzere, talep ettiğimiz şekilde yargılanmaya kalındığı yerden devam edilmesine konu ile ilgili duruşmanın 19.02.2020 tarihinde olmasına karar verilmiştir.Konu ile ilgili şirket avukatımızın ve mahkemenin bildirimi ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların dikkatine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801064BIST