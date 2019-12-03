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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.12.2019 19:08
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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 27-28/06/2019 tarihinde 2,66 TL birim fiyat ile halka arz edilmiş olup, 04/07/2019 tarihinde BİST Ana Pazar'ında B gurubunda sürekli müzayede  yöntemi ile işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli payların %25'ne takabül eden 2.750.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Bu tebiliğin 10.maddesi uyarınca 03/12/2019 tarihi itibariyle satışa hazır bekletilen paylar, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılmıştır.
Satışa hazır bekletilen 2.750.000 TL nominal değerli payların satışı 3,33-3,35 fiyat aralığından, toplam  9.160.096,63 TL bedel  ile gerçekleşmiş olup, ilgili işlemlerle satışa bekletilen pay kalmamıştır.
Bu işlemle Şirkerimizin sermayesi 27.750.000 TL'ye çıkacak olup, sermaye tescili yapıldıktan sonra kamuoyuna duyurulacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımzla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801617


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 274 274 3,43  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,11 17,15 0,23  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 60,98 60,98 0,06  
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