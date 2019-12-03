***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2019 19:08
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 27-28/06/2019 tarihinde 2,66 TL birim fiyat ile halka arz edilmiş olup, 04/07/2019 tarihinde BİST Ana Pazar'ında B gurubunda sürekli müzayede yöntemi ile işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli payların %25'ne takabül eden 2.750.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Bu tebiliğin 10.maddesi uyarınca 03/12/2019 tarihi itibariyle satışa hazır bekletilen paylar, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılmıştır.
Satışa hazır bekletilen 2.750.000 TL nominal değerli payların satışı 3,33-3,35 fiyat aralığından, toplam 9.160.096,63 TL bedel ile gerçekleşmiş olup, ilgili işlemlerle satışa bekletilen pay kalmamıştır.
Bu işlemle Şirkerimizin sermayesi 27.750.000 TL'ye çıkacak olup, sermaye tescili yapıldıktan sonra kamuoyuna duyurulacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımzla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801617
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
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|Açılış
|: 107.873
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|: 108.004
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En Düşük
106.790
18:055,7489
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4606
|7,4980
|% 0,63
|
|Frank
|5,8087
|5,8437
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|15,97
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,43
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
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|B. Petrol
|60,98
|60,98
|0,06
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Seans Raporu
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17:59XU100
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