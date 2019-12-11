***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 18:41
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayıtlı sermayesi 75.000.00TL olan Şirketimiz, 27-28/06/2019 tarihinde 2,66 TL birim fiyat ile halka arz edilmiş olup, 04/07/2019 tarihinde BİST Ana Pazar'ında işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli payların %25'ne takabül eden 2.750.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Bu tebiliğin 10.maddesi uyarınca 03/12/2019 tarihi itibariyle satışa hazır bekletilen paylar, 3,331 TL satış ortalaması ile Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılmıştır
Bu satıştan elde edilen net 8.486.829,53 TL gelirin 09.05.2019 tarih ve 2019/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'halka arzdan elde edilen fonun kullanım raporu'' nda açıklanan oranlar ile aynı doğrultuda kullanılmasına ve gerekli gördüğü takdirde, gelirin %100'üne kadar bir oranda finansal borç ödemesinde kullanılabilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci'ye yetki verilmesine,11.12.2019 tarih 2019/42 numaralı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi hükümleri uyarınca yayınlanan raporlara, hazırda bekletilen payların satışından elde edilen fonun da eklenmesi de uygun görülmüştür.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803098
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 5,8110
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|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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18:056,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 6,4410
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|Önceki Kapanış
|: 6,4250
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|: 0,42%
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|Açılış
|: 274,59
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|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
275,22
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6301
|7,6683
|% -0,06
|
|Frank
|5,8687
|5,9041
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5436
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|4,74
|
|Altın Gr.
|274
|275
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-0,72
|