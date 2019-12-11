***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKayıtlı sermayesi 75.000.00TL olan Şirketimiz, 27-28/06/2019 tarihinde 2,66 TL birim fiyat ile halka arz edilmiş olup, 04/07/2019 tarihinde BİST Ana Pazar'ında işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli payların %25'ne takabül eden 2.750.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Bu tebiliğin 10.maddesi uyarınca 03/12/2019 tarihi itibariyle satışa hazır bekletilen paylar, 3,331 TL satış ortalaması ile Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılmıştırBu satıştan elde edilen net 8.486.829,53 TL gelirin 09.05.2019 tarih ve 2019/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'halka arzdan elde edilen fonun kullanım raporu'' nda açıklanan oranlar ile aynı doğrultuda kullanılmasına ve gerekli gördüğü takdirde, gelirin %100'üne kadar bir oranda finansal borç ödemesinde kullanılabilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci'ye yetki verilmesine,11.12.2019 tarih 2019/42 numaralı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi hükümleri uyarınca yayınlanan raporlara, hazırda bekletilen payların satışından elde edilen fonun da eklenmesi de uygun görülmüştür.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803098BIST